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Ecofon. Messenger.

Мессенджер, чат, стикеры, обмен сообщениями, бесплатные аудио-видео звонки.

iPhones
Android
Web online
178 стран - 18 языков

ЭКОФОН мессенджер

Корпоративный мессенджер ECOFON, чат, группы, обмен файлами, аудио и видеозвонки, безопасно.

Функциональность
Неограниченный размер групповых чатов и звонков, тысячи стикеров.
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Доступность
Мессенджер ЭКОФОН можно использовать бесплатно, он простой и понятный.
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Безопасность
Сквозное шифрование ECOFON обеспечивает защиту ваших сообщений и звонков.
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Ecofon. Messenger

iOS - Android

Обмен сообщениями
Общайтесь с друзьями, сотрудниками бесплатно. Просто отправляйте сообщения через Интернет.
Аудио и видеозвонки
Совершайте аудио и видеозвонки через Экофон абсолютно бесплатно.
Групповой чат
Создайте название группе и общайтесь с самыми важными людьми, отправляйте фото и видео.
Обмен документами
Передавайте документы , файлы, слайды мгновенно, без использования электронной почты.
Голосовые сообщения
Запишите голосовое сообщение и поделитесь новостями, отправьте эмоции.
Поделитесь локацией
У вас встреча, вас не могут найти, вы потерялись в незнакомом месте? Поделитесь локацией.
Сквозное шифрование
Звонки и сообщения защищены, даже сотрудники Ecofon не смогут их прослушать или прочитать.
Скачать приложение

Ecofon Web online

Корпоративный мессенджер
Мессенджер ЭКОФОН для бизнеса и организаций. Удобно на ноутбуке iOS и Android.
Аудио и видеозвонки
Аудио и видеозвонки через Web - платформу ЭКОФОН без ограничений по времени.
Попробовать Ecofon - Web
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