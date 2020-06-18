Ecofon. Messenger.
Мессенджер, чат, стикеры, обмен сообщениями, бесплатные аудио-видео звонки.
178 стран - 18 языков
ЭКОФОН мессенджер
Корпоративный мессенджер ECOFON, чат, группы, обмен файлами, аудио и видеозвонки, безопасно.
Функциональность
Неограниченный размер групповых чатов и звонков, тысячи стикеров.
Доступность
Мессенджер ЭКОФОН можно использовать бесплатно, он простой и понятный.
Безопасность
Сквозное шифрование ECOFON обеспечивает защиту ваших сообщений и звонков.
iOS - Android
Обмен сообщениями
Общайтесь с друзьями, сотрудниками бесплатно. Просто отправляйте сообщения через Интернет.
Аудио и видеозвонки
Совершайте аудио и видеозвонки через Экофон абсолютно бесплатно.
Групповой чат
Создайте название группе и общайтесь с самыми важными людьми, отправляйте фото и видео.
Обмен документами
Передавайте документы , файлы, слайды мгновенно, без использования электронной почты.
Голосовые сообщения
Запишите голосовое сообщение и поделитесь новостями, отправьте эмоции.
Поделитесь локацией
У вас встреча, вас не могут найти, вы потерялись в незнакомом месте? Поделитесь локацией.
Сквозное шифрование
Звонки и сообщения защищены, даже сотрудники Ecofon не смогут их прослушать или прочитать.